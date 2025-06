Linea Verde del tram comitati sulle barricate | Crescono le perdite dei commercianti

Mentre i cantieri del tram a Corticella avanzano, commercianti e residenti di Bologna sono sulle barricate, temendo pesanti perdite economiche e una crisi per le attività di via Bentini e dintorni. La tensione cresce, con i comitati di cittadini ed esercenti del Navile che si mobilitano contro i disagi, sostenuti da figure politiche di centrodestra. La questione si fa sempre più calda: quali soluzioni garantiranno un equilibrio tra sviluppo e tutela delle comunità?

Bologna, 18 giugno 2025 – I cantieri del tram a Corticella preoccupano - e non poco - commercianti e residenti. Si temono perdite di introiti e di clientela, con un futuro per le attività di via Bentini, ad esempio, arteria della linea Verde, molto incerta. Il coordinamento dei comitati di cittadini ed esercenti del Navile, sostenuti da diversi esponenti di centrodestra, si sono riuniti in mattinata a pochi metri dal'epicentro della linea Verde, all'angolo tra via Bentini e via Sant'Anna, irritati dal fatto che il Comune abbia rinviato l'udienza conoscitiva sui disagi relativi al tram prevista per oggi.