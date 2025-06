L’inchiesta sulla corruzione nel Psoe che sta facendo vacillare il governo Sanchez

Lo scandalo di corruzione che scuote il Partito Socialista spagnolo (PSOE) mette in crisi la stabilità del governo di Pedro Sánchez. Nonostante le accuse contro i suoi più stretti collaboratori, l’onorevole Sanchez ha scelto di non convocare elezioni anticipate, fiducioso nella propria strategia per affrontare la crisi. Ma questa decisione potrebbe avere ripercussioni profonde sulla politica nazionale e sull’immagine del suo esecutivo. La partita è ancora tutta da giocare.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha deciso di non convocare elezioni anticipate nonostante la pressione crescente scatenata dallo scandalo di corruzione che coinvolge i suoi due più stretti collaboratori di partito, Santos Cerdán e José Luis Ábalos. Le indagini della Guardia Civil, condotte dalla Unidad Central Operativa, hanno identificato Cerdán come figura centrale in una rete di presunti pagamenti illeciti per l’assegnazione di appalti pubblici. Ábalos, già ministro dei Trasporti, è stato formalmente espulso dal partito dopo mesi di tensione. Sanchez ha risposto alla crisi nominando una direzione provvisoria composta da Cristina Narbona, Borja Cabezón, Montse Mínguez e Ana María Fuentes. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’inchiesta sulla corruzione nel Psoe che sta facendo vacillare il governo Sanchez

