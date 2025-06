L’immobiliare Cristallo rinuncia al ricorso al Tar Niente nomi dei firmatari della petizione

L'immobiliare Cristallo rinuncia al ricorso al Tar contro il rifiuto del Comune di consegnare i nomi dei firmatari della petizione contro il supermercato sulla collina di Costamartina. Una decisione che segna un passo importante nel dibattito tra sviluppo e tutela del territorio, lasciando aperte nuove possibilità di dialogo e confronto. Scopriamo insieme come questa scelta influenzerà il futuro del progetto e la partecipazione della comunità locale.

Aveva fatto ricorso al Tar davanti al rifiuto del Comune a consegnare la lista dei firmatari della petizione contro il progetto di un supermercato sulla collina di Costamartina, ma ora la Cristallo srl ha deciso di rinunciare all’azione legale. Nella camera di consiglio dell’11 giugno, i magistrati hanno preso atto della memoria depositata dalla immobiliare della famiglia Ercoli il 3 giugno, in cui dichiarava di non avere più interesse a procedere, e il ricorso è stato dichiarato improcedibile con sentenza pubblicata la settimana scorsa. Cambia idea la Cristallo, che aveva invece chiesto l’annullamento della nota con cui il segretario generale del Comune il 19 febbraio scorso le aveva negato la consegna di atti per prendere visione dei documenti depostati a Palazzo Sforza, relativi alla raccolta di firme contrarie alla variante al Piano regolatore con cui la giunta Ciarapica voleva dare il via libera a una nuova lottizzazione, la realizzazione di un supermercato nel rione di Villa Eugenia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it