Ligabue la notte di ‘Certe notti’ A Campovolo concerto e festival 30 anni dopo

una vera e propria festa di musica, emozioni e ricordi condivisi, dove il palco si trasforma in un racconto live di tre decenni di successi. Preparevi a rivivere la magia di quei momenti unici, in un evento che entrerà di diritto nella storia di Campovolo. Non mancate: questa sarà un’occasione irripetibile per celebrare Luciano Ligabue e la sua incredibile carriera!

Reggio Emilia, 18 giugno 2025 – ‘La Notte di Certe Notti’ riaccende finalmente le luci di Rcf Arena a Reggio Emilia. Come direbbe Luciano Ligabue “del Campovolo”: un luogo che lui ama e che ha segnato le tappe più importanti della sua carriera. Il 20 e il 21 giugno il pubblico potrà partecipare a un vero e proprio festival in cui l’artista celebrerà insieme ai fan i 30 anni di Certe notti, che nel 1995 lo ha lanciato. Non solo un concerto, ma un vero e proprio evento, dunque, che avrà inizio alle 12 di venerdì 20 giugno, quando apriranno le porte della Ligastreet, e che permetterà a tutti di partecipare per l’intera giornata (per i fan del BarMario l’ingresso è alle 11) anche a chi è privo del biglietto per il concerto di domenica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ligabue, la notte di ‘Certe notti’. A Campovolo concerto e festival 30 anni dopo

In questa notizia si parla di: certe - notti - ligabue - notte

Torna “Certe notti. San Domenico Festival” settimana all'insegna del divertimento, della cultura e della solidarietà - Torna “Certe Notti. San Domenico Festival”, dal 29 giugno al 6 luglio ad Arezzo, una settimana dedicata al divertimento, alla cultura e alla solidarietà .

“La notte di Certe notti” di @Ligabue, alla Rcf Arena manca poco al tutto esaurito https://24emilia.com/la-notte-di-certe-notti-di-ligabue-alla-rcf-arena-manca-poco-al-tutto-esaurito/… #Ligabue Vai su X

La prima notte d’estate si accende con Pepsi! Pepsi è sponsor ufficiale di La Notte di Certe Notti con Ligabue all’RCF Arena Reggio Emilia! Il 21 Giugno vivi tutta l’energia di questo evento unico! Fai il pieno di emozioni e accendi le tue passioni con l’incon Vai su Facebook

Ligabue, la notte di ‘Certe notti’. A Campovolo concerto e festival 30 anni dopo; “La notte di Certe notti” di Ligabue, alla Rcf Arena manca poco al tutto esaurito; Ligabue, la notte di certe notti.

La Notte di Certe Notti di Ligabue, zona rossa e strade chiuse: ecco tutte le modifiche alla viabilità - Reggio Emilia Già da venerdì 20 giugno la viabilità in città, in concomitanza con il concerto di Luciano Ligabue “La notte di Certe Notti” alla Rcf Arena subirà importanti modifiche. Scrive msn.com

La Notte di Certe Notti di Ligabue: tutto quello che si può fare al Campovolo il 20 e 21 giugno - Reggio Emilia Non sarà solo un concerto, ma un evento totale: La Notte di Certe Notti, in programma alla RCF Arena di Reggio Emilia il 20 e 21 giugno, riunirà fan da tutta Italia per celebrare i 30 an ... Scrive msn.com