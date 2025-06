' Libertà e democrazia' Nasce un nuovo partito e si presenta a Firenze

Democrazia', si presenta a Firenze con una missione ambiziosa: riaccendere i valori fondamentali di libertà, giustizia e solidarietà. Formato da laici ispirati alla dottrina sociale della Chiesa, mira a ricostruire un tessuto sociale più equo, ponendo al centro la dignità umana di tutti. È l'inizio di un percorso che potrebbe cambiare il volto della politica italiana, riconnettendo ideali e azioni concrete.

Firenze, 18 giugno 2025 – Una nuova formazione politica di laici che fanno riferimento alla dottrina sociale della Chiesa. L'obiettivo? "Una società giusta e solidale", che rimetta al centro qualcosa che si è perso, la "dignità umana" di tutti e ciascuno, travolta dalle molteplici esigenze della quotidianità come anche da un certo scollamento nei comportamenti concreti tra idee e reale pratica politica. Questo nuovo partito, 'Libertà e democrazia', di orientamento cattolico, si sta facendo strada nelle città italiane attraverso assemblee e confronti e giovedì 19 giugno si presenta a Firenze, alle 19, in Piazza della Madonna delle Neve, presso il ristorante 'Le carceri', con ingresso da via dell'Agnolo.

