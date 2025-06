L’ho pensato per scherzo oggi l’ho fatto | confessa l’omicidio della madre con un’accetta a Racale

Un gesto estremo nato da una provocazione, questa la drammatica ammissione di Filippo Manni, 21enne di Racale, che ha confessato di aver ucciso sua madre con un'ascia. Un tragico incidente che ha sconvolto il Salento, lasciando senza parole tutta la comunitĂ . La storia solleva importanti interrogativi sulla fragilitĂ mentale e le conseguenze delle parole non dette. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragica vicenda.

Filippo Manni, 21enne di Racale, in Salento, ha confessato di aver ucciso la madre con un'ascia. Pare che la mamma lo abbia rimproverato di essere entrato in casa senza salutare. "A volte avevo pensato per scherzo di farlo, oggi l'ho fatto veramente", ha rivelato il giovane. Nessun segno di pentimento durante l'interrogatorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

