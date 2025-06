LG Display | 800 milioni di euro per lo sviluppo della tecnologia OLED di prossima generazione

LG Display si prepara a rivoluzionare il mondo degli schermi con un investimento senza precedenti di 800 milioni di euro dedicato alla tecnologia OLED di prossima generazione. Con un impegno di 1,26 trilioni di won in due anni, l'azienda punta a spingere i confini dell'innovazione e a dominare il mercato. Scopri come questa mossa strategica potrebbe cambiare il modo in cui viviamo e interagiamo con i dispositivi digitali...

LG Display ha annunciato un investimento di 1,26 trilioni di won in due anni per lo sviluppo delle linee di produzione per la prossima tecnologia OLED di punta.

OLED di nuova generazione: LG mette sul piatto 840 milioni di euro - La società sudcoreana punta a rafforzare la competitività tecnologica e a rispondere alla crescente domanda globale di pannelli OLED premium e in due anni investirà più di mille miliardi di won ... Riporta hwupgrade.it

