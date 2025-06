L’ex sindaco di Brunico Roland Griessmair possibile sottosegretario di Calderoli

L’ex sindaco di Brunico, Roland Griessmair, si prepara a varcare i confini della sua carriera politica, con una possibile nomina come sottosegretario nel governo Meloni. Questa ipotesi, supportata da fonti autorevoli e dalla stessa dichiarazione di Griessmair, apre nuovi scenari per la rappresentanza delle minoranze linguistiche italiane. La sua eventuale nomina potrebbe rafforzare il ruolo di Brunico sulla scena nazionale, rendendo questa nomina un punto di svolta nella tutela delle diversità culturali e linguistiche in Italia.

L’ex primo cittadino di Brunico, Roland Griessmair, potrebbe ottenere un incarico nel governo Meloni in qualità di sottosegretario con delega alle minoranze linguistiche presso il Ministero per gli Affari regionali, guidato da Roberto Calderoli. L’ipotesi, avanzata dal quotidiano Tageszeitung, ha trovato riscontri nelle parole dello stesso Griessmair, che ha dichiarato: «Sarei meramente tecnico». La possibile nomina di Griessmair rappresenterebbe per la Südtiroler Volkspartei una potenziale rottura con la tradizionale linea di neutralità rispetto ai governi centrali italiani, considerato che il partito ha sempre evitato partecipazioni dirette all’esecutivo nazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’ex sindaco di Brunico Roland Griessmair possibile sottosegretario di Calderoli

In questa notizia si parla di: griessmair - brunico - roland - possibile

L' EX SINDACO SVP DI BRUNICO GRIESSMAIR POSSIBILE NUOVO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLE MINORANZE LINGUISTICHE Vai su Facebook

L'ex sindaco di Brunico Roland #Griessmair (#SVP) potrebbe entrare nel governo #Meloni come sottosegretario con la delega per le minoranze linguistiche, lo ipotizza il quotidiano altoatesino Tageszeitung. Fin'ora il partito più longevo del parlamento da sem Vai su X

L’ex sindaco di Brunico Roland Griessmair possibile sottosegretario di Calderoli; Griessmair: «Sarei un sottosegretario puramente tecnico». Durnwalder contrario: «Meglio restare blockfrei»; Brunico prende in mano il suo sviluppo comunale.

Svp nel governo Meloni, ipotesi ex sindaco di Brunico Griessmair sottosegretario di Calderoli - Avrebbe responsabilità per le minoranze linguistiche. Come scrive msn.com

possibile ingresso di roland griessmair nel governo meloni con delega alle minoranze linguistiche - Roland Griessmair, ex sindaco di Brunico, potrebbe diventare sottosegretario alle minoranze linguistiche nel governo Meloni, suscitando dibattiti tra la Südtiroler Volkspartei e le istituzioni di Roma ... Riporta gaeta.it