L'ex ministro Fioramonti | Alla Maturità manca l'imprevedibilità mi fa paura una scuola troppo ovattata

In un momento di grande sfida come la Maturità, l’ex ministro Fioramonti mette in luce un aspetto fondamentale: l’imprevedibilità è ciò che rende speciale e autentico questo traguardo. La scuola, troppo ovattata, rischia di soffocare questa emozione. Augurando coraggio a tutti gli studenti, ci ricordiamo che nelle difficoltà si nasconde spesso la vera crescita. Continua a leggere per scoprire il suo messaggio di ispirazione.

L'ex ministro dell'Istruzione Fioramonti rivolge un augurio agli studenti in questi giorni impegnati con l'esame di Maturità, iniziato oggi con la prima prova di italiano: "Troppo nervosismo rischia di essere controproducente. Provo una certa nostalgia nei confronti di un esame in cui sei tu contro il mondo e devi giocarti tutto in pochi minuti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

