L'ex ministra Azzolina racconta la Maturità | Con la febbre alla prima prova ma andò bene Siate voi stessi

L'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina rivela un episodio inedito della propria maturità, affrontata con febbre ma con il massimo dei voti. Un ricordo che ispira a restare autentici e a valorizzare il percorso personale. La sua riflessione su come migliorare l'esame di Stato invita a riflettere sui metodi di valutazione: è tempo di ripensare il sistema per riconoscere davvero le competenze. Continue to read.

