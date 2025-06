L' ex lido Aeronautica sarà demolito per fare spazio ad un sito dedicato alle tartarughe

L’ex lido aeronautica sta per rinascere: un nuovo progetto trasformerà questa area abbandonata in un’oasi dedicata alle tartarughe, valorizzando e rinaturalizzando il territorio. Un intervento che mira a ricreare spazi vivibili, sostenibili e ricchi di biodiversità, offrendo un habitat naturale dove la natura possa prosperare e le comunità locali possano riscoprire un angolo di pace. È il momento di dare nuova vita a questo spazio dimenticato, per un futuro più verde e armonioso.

L?obiettivo è la valorizzazione dell?area, da tempo in stato di abbandono. Spazi da riqualificare. Anzi da rinaturalizzare per ampliare le zone dove poter continuare a portare. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - L'ex lido Aeronautica sarà demolito per fare spazio ad un sito dedicato alle tartarughe

In questa notizia si parla di: lido - aeronautica - sarà - demolito

Siracusa, demolito il lido dell’Aeronautica all’Arenella.