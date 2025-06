L' ex compagna di Gigi D' Alessio da cui ha avuto Andrea che oggi ha 15 anni con una tenera foto su Instagram annuncia di aspettare un altro figlio O sarà una bambina? 

Sorprendente e gioiosa, la notizia dell’attesa di un nuovo bebè da parte di Anna Tatangelo sta facendo il giro del web. La cantante di Sora, con una tenera foto su Instagram, ha condiviso il suo pancino arrotondato, lasciando tutti senza parole. A 38 anni, si apre un nuovo capitolo emozionante nella sua vita, che porterà un sorriso in più alla famiglia D’Alessio. La felicità è ormai visibile: l’amore si rinnova e le emozioni sono alle stelle.

N on se l’aspettava nessuno che Anna Tatangelo fosse incinta. E invece è così: aspetta un bebè. La cantante di Sora l’ha annunciato oggi con un post su Instagram in cui si mostra con il pancino arrotondato. A 38 anni, dunque, darà un fratellino o una sorellina ad Andrea, il figlio avuto da Gigi D’Alessio nel 2010. Anna Tatangelo, urlo di dolore al concerto: punta da una vespa X Anna Tatangelo è incinta. La foto del pancino. Negli ultimi mesi Anna Tatangelo ha fatto una scelta di estrema riservatezza e sul suo conto non hanno circolato pettegolezzi particolari. Così, l’annuncio della sua seconda gravidanza, è arrivato all’improvviso. 🔗 Leggi su Iodonna.it