L’ex Casa del Fascio consegnata all’università Mediterranea per aule e laboratori

L’ex Casa del Fascio di Reggio Calabria, simbolo storico e architettonico, ora si trasforma in un nuovo polo di apprendimento. Grazie all’affidamento gratuito da parte dell’Agenzia del Demanio all’Università Mediterranea, questi spazi storici si destinano a aule e laboratori, promuovendo cultura e innovazione. Un'occasione unica per ridare vita a un luogo carico di storia, contribuendo al progresso e alla formazione delle nuove generazioni.

L'Agenzia del Demanio ha affidato in concessione a titolo gratuito per sei anni una porzione dell'ex Casa del Fascio di Reggio Calabria all'Università Mediterranea. Si tratta di due locali al seminterrato e al piano terra dell'immobile, in passato sede della Federazione Fascista, già adibiti a.

