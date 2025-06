L' Ex Casa del Fascio concessa a titolo gratuito alla Mediterranea | la firma della sottoscrizione

Questa mattina, a Reggio Calabria, si è celebrata una collaborazione storica tra l'Università Mediterranea e l'Agenzia del Demanio: il rettore Giuseppe Zimbalatti e il direttore regionale Giovanni Zito hanno firmato l'atto che concede gratuitamente l'ex Casa del Fascio all'ateneo. Un passo importante verso il recupero e la valorizzazione di un patrimonio storico, aprendo nuove opportunità per formazione, cultura e innovazione nella città.

Questa mattina il rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, e il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio, ingegnere Giovanni Zito, hanno sottoscritto l'atto con il quale l'Agenzia del demanio, Direzione regionale Calabria, concede a titolo gratuito.

