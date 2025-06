Levante | La verità su me Diodato e ‘Fai rumore’ Ecco a cosa non so dire di no

Levante si apre con sincerità e spontaneità, svelando il suo mondo fatto di amore, famiglia e nuove sfide artistiche. Con Pietro Palumbo e la piccola Alma Futura al suo fianco, la cantautrice vive un momento di grande serenità, mentre tra progetti letterari e la recente esperienza sul set, emerge la sua voglia di raccontarsi senza filtri. La sua storia è un inno alla autenticità, ecco a cosa non sa dire di no.

È un momento di grande serenità per Levante che con il compagno Pietro Palumbo e la figlia Alma Futura pare avere costruito una famiglia armonica. La cantautrice e scrittrice - ha pubblicato tre romanzi con Rizzoli - lo rivela in un’intervista a Vanity Fair in cui racconta progetti e trascorsi rivelando di essere diventata anche attrice. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Levante: “La verità su me, Diodato e ‘Fai rumore’. Ecco a cosa non so dire di no”

In questa notizia si parla di: levante - verità - diodato - rumore

“Fai rumore di Diodato dedicata a me? Infastidita dalle voci, la verità la sappiamo solo io e lui. Faccio un grande lavoro per distruggere l’ego”: parla Levante - L’universo di Levante si fa ancora più intenso con il nuovo singolo "MaiMai", un inno alla fine di una storia e al coraggio di affrontare le verità nascoste.

Levante parla del nuovo singolo "MaiMai" e risponde alle voci sulla canzone "Fai rumore" di Diodato: "La verità la sappiamo io e Antonio" Vai su Facebook

Levante: “La verità su me, Diodato e ‘Fai rumore’. Ecco a cosa non so dire di no”; Levante: «Alfonso l'ho scritta in un bagno senza gabinetto. 'Fai rumore' di Diodato? Ecco cosa mi diede fastid; “Fai rumore di Diodato dedicata a me? Infastidita dalle voci, la verità la sappiamo solo io e lui.