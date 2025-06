L' Europa vuole tenere per sè le nuove tasse su benzina e riscaldamento domestico

L’Europa si prepara a imporre nuove tasse sulla benzina e il riscaldamento domestico, ma il Financial Times svela un retroscena sorprendete: la Commissione potrebbe destinare parte degli introiti della Carbon Tax del 2027, che ammonta a 750 miliardi di euro, a coprire i propri debiti. Una mossa che potrebbe cambiare radicalmente il nostro approccio alla sostenibilità e alle finanze pubbliche. Ma quali saranno le conseguenze di questa strategia?

Per il Financial Times la Commissione si preparerebbe a dirottare parte degli introiti della nuova Carbon Tax in arrivo dal 2027 per coprire i propri debiti: si tratta di una misura che vale 750 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'Europa vuole tenere per sè le nuove tasse su benzina e riscaldamento domestico

In questa notizia si parla di: europa - vuole - tenere - tasse

La Germania vuole costruire l'esercito più potente d'Europa - La Germania si appresta a trasformare la sua Bundeswehr nell'esercito convenzionale più potente d'Europa.

Se il centrosinistra vuole vincere, deve costruire un’alternativa al Governo Meloni del 2025 e non al Governo Renzi del 2015. Facciamolo insieme sulle sfide concrete: stipendi, tasse, sicurezza, giovani, sanità. Si può fare ma serve meno ideologia e più politic Vai su Facebook

L'Europa vuole tenere per sè le nuove tasse su benzina e riscaldamento domestico; Un’imposta sui miliardari europei per finanziare industria e difesa Ue: la tassa del 2% secondo Zucman; L'Europa prepara la risposta a Trump: ipotesi tasse sui servizi digitali USA.

La Mia Auto: tutte - Per il Financial Times la Commissione si preparerebbe a dirottare parte degli introiti della nuova Carbon Tax in arrivo dal 2027 per coprire i propri debiti: si tratta di una misura che vale 750 milia ... Segnala gazzetta.it

Perché l’Unione Europea vuole aumentare le tasse sul vino e mettere le avvertenze sanitarie sulle etichette - Perché l’Unione Europea vuole aumentare le tasse sul vino e mettere le avvertenze sanitarie sulle etichette (foto Ansa) – Blitz Quotidiano Le proposte della Commissione Ue sono state ... Si legge su blitzquotidiano.it