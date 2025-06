L' Eurocamera chiede di estendere il Next Generation Eu per completare i progetti Pnrr

L’Eurocamera si mobilita: con una risoluzione storica, chiede di estendere oltre il 2026 il Next Generation EU, per assicurare il completamento dei progetti chiave del PNRR. Con 421 voti favorevoli, il Parlamento europeo sottolinea l’importanza del Recovery and Resilience Facility come strumento stabilizzatore in un contesto economico incerto. Questa richiesta potrebbe rappresentare un passo decisivo per rafforzare la ripresa e le riforme dell’Unione.

L'Eurocamera chiede di prolungare oltre il 2026 il Next Generation Eu per i progetti del Pnrr prossimi al completamento per garantire il completamento degli investimenti chiave. In una risoluzione non legislativa adottata mercoledì con 421 voti favorevoli, 180 contrari e 55 astensioni, il Parlamento europeo ha sottolineato l'effetto stabilizzatore del dispositivo Recovery and Resilience Facility in un contesto di forte incertezza economica. Il testo chiede di destinare gli investimenti a energia, difesa e infrastrutture transfrontaliere, come le ferrovie ad alta velocità, e di accelerare quelli riguardanti la protezione sociale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'Eurocamera chiede di estendere il Next Generation Eu per completare i progetti Pnrr

In questa notizia si parla di: chiede - eurocamera - next - generation

Eurocamera chiede proroga di 18 mesi per i progetti del Pnrr; Eurocamera chiede proroga di 18 mesi per i progetti del Pnrr.

Eurocamera chiede proroga di 18 mesi per i progetti del Pnrr - L'Eurocamera chiede di prolungare oltre il 2026 il Next Generation Eu per i progetti del Pnrr prossimi al completamento per garantire il completamento degli investimenti chiave. Scrive ansa.it

Fitto all’Eurocamera ‘rinnega’ le astensioni di FdI sul Next Generation Eu: “Oggi voterei sì”. Fascismo? Lui rivendica il passato nella DC - È stata un’audizione che si preannunciava spinosa quella del commissario Ue designato Raffaele Fitto di fronte alla commissione per gli Affari Regionali dell’Eurocamera. Come scrive ilfattoquotidiano.it