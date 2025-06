Lettera ai miei alunni a tutti gli studenti che oggi affrontano la Maturità

Cari ragazzi, oggi è il vostro giorno tanto atteso e desiderato. Mentre affrontate questa importante tappa, tra emozioni e ansie, voglio ricordarvi che ogni sfida è un’opportunità di crescita. Non siete soli in questo percorso; la vostra passione e il vostro impegno vi guideranno verso nuovi orizzonti. Siate fieri di voi stessi: questa maturità è solo l’inizio di un viaggio straordinario. In bocca al lupo!

Cari ragazzi,oggi è il vostro giorno. E so bene che mentre vi accingete a vivere l'esperienza dell'esame di Stato, nel cuore si intrecciano paure, aspettative, speranze. È un giorno di passaggio, un rito che – nel bene e nel male – lascia un segno. Ma oggi non voglio solo parlarvi da docente. Voglio parlare da

