L’Estate fiorentina batte la noia Risate talk e note immersi nel verde

L’estate fiorentina si anima, offrendo un mix di divertimento, cultura e relax tra le meraviglie del verde. Con giornate più lunghe e il clima che diventa più mite, è il momento perfetto per uscire e vivere nuove esperienze. Se domani non sapete cosa fare, non perdete l’appuntamento alle 17 ai giardini di Campo di Marte con ‘Oltre il giardino… le piazze!’, un evento ricco di parole, colori e emozioni che vi coinvolgerà in un’atmosfera unica.

Ora che le giornate sono lunghe e in tanti hanno più tempo libero, perché non uscire e ammazzare la noia? Anche il meteo sembra offrire un po' di tregua dal caldo più afoso. E se domani non sapete che fare, sono tanti gli eventi a Firenze, per grandi e piccini. Domani alle 17, infatti, c'è 'Oltre il giardino. le piazze!', la rassegna dell'Associazione Vittorio Rossi Libri Liberi, che sarà ai giardini di Campo di Marte con 'Parole, colori e pezzettini. Tre storie di Leo Lionni', uno spettacolo gratuito sull'universo della botanica, in un mondo immaginario dove il verde è protagonista. Sempre a Campo di Marte, alle 17,45 alla Biblioteca Luzi c'è 'L'ascolto poetico' di PossoDopoPosso e Zera.

