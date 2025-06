L' esilarante confessione di Javier Bardem e Penelope Cruz protagonisti di due film famosi sulle auto lui di F1 lei di Ferrari | loro non sanno guidare!

Cinema, sanno mettere in scena emozioni e passione, ma sulla guida... il loro segreto è un altro. In questo divertente aneddoto, Javier Bardem e Penelope Cruz rivelano senza veli di non essere affatto degli esperti alla guida, nonostante i ruoli e le scene da sogno sul grande schermo. Una confessione che ci ricorda come anche le star più glamorous abbiano le loro umane debolezze, trasformando ogni scena in un vero e proprio spasso.

Rombi di motori e bolidi che sfrecciano. Scene in cui la maestria del pilota diventa arte. E in mezzo a questo tripudio di auto che fanno sognare, ci sono loro, Javier Bardem e Penelope Cruz, protagonisti di due dei più famosi film legati alle macchine che. non sanno guidare. No, non è uno scherzo e nemmeno una battuta. Ma la prosaica quanto ironica verità svelata dall'attore spagnolo. Che ha confessato che né lui né sua moglie, altra diva di caratura internazionale, sanno guidare. Nonostante siano al centro di pellicole come l'imminente e tanto atteso F1, dove Bardem è un ex pilota amico del pilota di Formula 1 di Brad Pitt.

