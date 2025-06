L’esercito di Israele distrugge siti di lancio missili e depositi in Iran

In un'operazione mirata e decisiva, l'esercito israeliano ha colpito con successo siti di lancio missili e depositi di armi situati in Iran. Le immagini condivise sui social mostrano il momento della distruzione, mentre il messaggio è chiaro: "Continueremo a operare per difendere i nostri civili". Una dimostrazione di fermezza e determinazione che sottolinea l'importanza della sicurezza nazionale in un contesto di crescente tensione internazionale.

Nel video l’Esercito di Israele mostra il successo di un’operazione che ha consentito di colpire e distruggere una serie di siti per il lancio di missili e depositi di armi sul territorio dell’Iran nel corso del conflitto. “Continueremo a operare per difendere i nostri civili” è il messaggio che ha accompagnato la pubblicazione delle immagini sui profili social (video tratto da X). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - L’esercito di Israele distrugge siti di lancio missili e depositi in Iran

