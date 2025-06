L' esame di maturità ai tempi dell' intelligenza artificiale Appunti per rompere i tabù

L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo di affrontare le sfide scolastiche. Tra compiti lampo, ripassi notturni e scorciatoie digitali, l'AI si fa strada tra studenti e insegnanti, sollevando domande e sfide mai viste prima. Ma è davvero un alleato o un ostacolo? Scopriamo insieme come questa rivoluzione tecnologica sta cambiando le regole del gioco.

L'intelligenza artificiale non teme nessuna domanda e oggi risponde pure all'appello in classe. Iniziano gli esami di maturità e in aula con studenti e insegnanti ci sarà anche l'AI, che si fa spazio tra i banchi attraverso compiti fatti in pochi secondi, ripassi notturni e scorciatoie. Gli studenti la usano sempre di più, spesso senza guida. Gli insegnanti, invece, sembrano ancora spiazzati di fronte a una tecnologia che, se non viene compresa, rischia di essere solo temuta o vietata. "In Italia manca una cultura dell'intelligenza artificiale", dice al Foglio il professor Pier Cesare Rivoltella, docente di Didattica e Tecnologie dell'educazione all'Università di Bologna.