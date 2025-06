L’epoca della denuclearizzazione globale è finita. La Cina aumenta più di tutti le sue bombe.

In un mondo segnato da tensioni crescenti, la pace globale sembra sempre più distante. Nonostante i sforzi di denuclearizzazione, la Cina aumenta il suo arsenale nucleare, mentre Israele e Iran si affrontano in una crescente escalation di conflitti. Quali sono le vere implicazioni di queste dinamiche? Scopri di più iscrivendoti al nostro abbonamento e rimanendo aggiornato sui temi che plasmano il nostro futuro.

C’è una guerra in corso tra Israele e Iran per il timore che il regime di Tehera. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it