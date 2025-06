Leoni priorità assoluta! Marotta studia la formula – CdS

L’Inter si prepara a fare un passo deciso nel mercato estivo, puntando su Giovanni Leoni, giovane talento del Parma, per rafforzare la difesa. Con l’obiettivo di anticipare la concorrenza e assicurarsi le sue prestazioni, i nerazzurri stanno studiando la strategia migliore per mettere le mani sul promettente difensore. La sfida è aperta: riuscirà l’Inter a consolidare il suo investimento e regalare ai tifosi una nuova speranza?

Oltre a Bonny, come colpo in attacco, l’Inter cerca di mettere in cassaforte l’eventuale acquisto di Giovanni Leoni, difensore del Parma che nell’ultima stagione di Serie A è esploso. L’Inter, scrive il Corriere dello Sport, sta cercando di trovare una soluzione per anticipare la concorrenza. MIRINO – L’Inter ha messo gli occhi con decisione su Giovanni Leoni, giovane talento del Parma, considerato una priorità nonostante la forte concorrenza, soprattutto da parte del Milan e della Juventus. Il club nerazzurro è consapevole che il difensore stia attirando l’interesse di molte big e non vuole farsi superare. 🔗 Leggi su Inter-news.it