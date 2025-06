Leoni l’Inter monitora ma non è l’unica in Serie A! Un derby di mercato – Sky

Il calcio italiano si prepara a un duello imperdibile tra Inter e Milan per Giovanni Leoni, il giovane talento difensivo del Parma in rapida ascesa. Nato nel 2006, il suo talento e personalitĂ lo rendono uno dei profili piĂą promettenti del panorama nazionale. Con il mercato infuocato, il futuro di questo promettente difensore potrebbe appena scrivere una nuova pagina di storia nella Milano calcistica. Restate sintonizzati: il derby di mercato sta per iniziare.

Il futuro di Giovanni Leoni potrebbe essere a Milano. Il difensore classe 2006, protagonista di una stagione in grande crescita con il Parma, è finito nel mirino di Inter e Milan, pronte a sfidarsi per assicurarsi uno dei prospetti piĂą interessanti del panorama difensivo italiano. RICAMBIO GENERAZIONALE – Giovanni Leoni, giovane centrale di grande personalitĂ , si è messo in risalto nel corso delle ultime due stagioni alla Sampdoria in Serie B (l’Inter lo segue da allora ed era a un passo dall’acquisto), e al Parma in Serie A, sotto la guida proprio di Cristian Chivu. GiĂ nei radar nerazzurri, come dicevamo, con la dirigenza che lo ha inserito nei recenti colloqui con il Parma riguardo gli attaccanti Bonny e BernabĂ©. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Leoni, l’Inter monitora ma non è l’unica in Serie A! Un derby di mercato – Sky

In questa notizia si parla di: leoni - inter - monitora - unica

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

Simone #Inzaghi ha cancellato l’#Inter ed è pronto a debuttare nel Mondiale per Club con l’Al-Hilal ”Ho accettato la sfida e sono uscito dalla mia zona di comfort dopo anni all’Inter. Voglio cambiare il mio modo di pensare, lo stile di gioco, voglio provare cos Vai su Facebook

Quanto costa Giovanni Leoni; Leoni, l’Inter monitora ma non è l’unica in Serie A! Un derby di mercato – Sky; Atalanta alla finestra per il promettente 2006 Leoni: sfida aperta per il talento della Samp.

Occhio Inter, ti scippano Leoni: ci provano tre club stranieri, Chivu ora trema - L'Inter punta con attenzione Giovanni Leoni, ma la trattativa non è semplice e sul giocatore ci sono diversi club stranieri. Riporta spaziointer.it

Leoni, valutazione alta ma l’Inter c’è - Nelle ultime ore nuovi contatti con il Parma, in vista della finestra estiva durante il Mondiale per Club. Secondo msn.com