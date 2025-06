Leoni Inter alla ricerca del vantaggio mancato! Parma non ha fretta – Sky

Il mercato è in fermento e il cuore delle grandi rivali si accelera: Inter e Milan sono pronte a sfidarsi per aggiudicarsi il talentuoso Giovanni Leoni, il giovane ducale che potrebbe rivoluzionare il loro futuro. Mentre i discorsi proseguono, la corsa al top si infiamma, e ogni dettaglio conta. Ma quale strategia prevalerà? La lotta per il talento manca di fretta, e il risultato finale potrebbe sorprendere anche gli addetti ai lavori.

Inter e Milan sono pronte al duello di mercato per assicurarsi le prestazioni del potenziale top Giovanni Leoni. A fare il punto della situazione è il giornalista Luca Marchetti. Queste le novità. LA SITUAZIONE – L’Inter è consapevole di quanto le enormi potenzialità di Giovanni Leoni la obblighino a confrontarsi con altre big nella corsa al giovane ducale. Nonostante i discorsi siano in corso da tempo per provare a trovare la soluzione definitiva, i nerazzurri non hanno – in questo momento – raggiunto una posizione di vantaggio o di favore nella corsa al difensore italiano. Tale situazione rende inevitabilmente annuvolato il quadro relativo al futuro del classe 2006, costringendo dunque l’Inter a provare ad accelerare per consegnare il romano alla corte di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Leoni, Inter alla ricerca del vantaggio mancato! Parma non ha fretta – Sky

In questa notizia si parla di: leoni - inter - ricerca - vantaggio

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

L’#inter si è messa in una posizione di vantaggio su tutti per #Leoni del #Parma. Sarebbe un colpaccio clamoroso. In prospettiva, il più forte difensore italiano. Andiamo a prendercelo. Vai su Facebook

#Leoni-#Juventus, l’#Inter vuole bruciare la concorrenza! #Marotta ha un importante vantaggio rispetto ai bianconeri. Gli ultimi aggiornamenti Vai su X

Milan su Giovanni Leoni: duello con l’Inter per il talento del Parma; Leoni in cima alla lista del Milan! La richiesta del Parma; Pellegatti: “Derby Milan-Inter per Leoni, ma 20-30 milioni per un 2006 sono tanti”.

Leoni, l’Inter monitora ma non è l’unica in Serie A! Un derby di mercato – Sky - Il difensore classe 2006, protagonista di una stagione in grande crescita con il Parma, è finito nel - Scrive inter-news.it

LIVE - Monterrey-Inter 1-0, 26'- Vantaggio Monterrey: prima disattenzione dell'Inter e Sergio Ramos punisce - Monterrey che va in avanti con Ocampos che va in pressione sui nerazzurri che se la cavano in ... Come scrive msn.com