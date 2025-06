Leoni attira i top club di Serie A | chi sono i 5 giocatori del 2006 in Italia con il più alto valore di mercato

Nel mondo del calcio italiano, i talenti emergenti attirano l’attenzione dei club più prestigiosi. Tra questi, Giovanni Leoni del Parma sta già facendo parlare di sé. Ma chi sono i cinque giocatori nati nel 2006 con il valore di mercato più alto in Italia? Scopriamolo insieme e analizzando la classifica completa, capiremo perché i top club stanno puntando forte su queste promesse del nostro campionato.

Il difensore centrale del Parma fa impazzire i top club del nostro campionato, ma conosci quali sono i 5 giocatori nati nel 2006 e che giocano in Italia con il più alto valore di mercato? La classifica completa Leoni attira i top club: i 5 giocatori del 2006 in Italia con il più alto valore di mercato (LaPresse) – Calciomercato.it Giovanni Leoni piace ai top club di Serie A e il Parma ne è assolutamente consapevole. Il giovanissimo difensore centrale è finito nel mirino di Juventus, Inter e Milan, con i rossoneri pronti ad accelerare nelle operazioni per battere la concorrenza. Il direttore sportivo Igli Tare è intenzionato a fare sul serio e starebbe valutando anche una possibile cessione di Tomori per liberare spazio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it