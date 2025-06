Leonardo Mastrippolito | dalla sfida con K Sport alla Serie D con la Maceratese

Leonardo Mastrippolito, protagonista da sfide emozionanti tra K Sport e Maceratese, esprime tutta la sua gioia per aver conquistato la promozione in Serie D. Dopo un percorso costellato di ostacoli, tra espulsioni e momenti difficili, il difensore ha dimostrato che la determinazione vince sempre. La sua storia è un esempio di resilienza e passione: un vero e proprio cammino verso il successo, che testimonia come non si debba mai mollare, anche nei momenti più duri.

"Sono l’uomo più felice del mondo, anche se stavo per compromettere tutto: ma siamo saliti ugualmente in D". Leonardo Mastrippolito, il difensore farà parte della rosa della Maceratese del prossimo anno e ricorda quando è stato espulso nell’intervallo dello scontro diretto con la K Sport. "È stata molto dura per qualche settimana, però – ricorda – non abbiamo mollato di un centimetro, dopo la pausa non è stato un caso essere riusciti ad agguantare lo spareggio. Quell’episodio a Montecchio rappresenta un momento di crescita perché mi ha insegnato che occorre mantenere sempre il controllo e per una stupidaggine avrei potuto compromettere una stagione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Leonardo Mastrippolito: dalla sfida con K Sport alla Serie D con la Maceratese

