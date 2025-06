Lego presenta il set one piece da avere assolutamente per i fan della serie

attesa è finalmente finita: LEGO presenta il set One Piece, un must-have per ogni appassionato della serie. Questa collaborazione rivoluzionaria unisce l'universo avventuroso di Monkey D. Luffy e compagni con l'arte costruttiva dei mattoncini, offrendo dettagli sorprendenti e scenografie mozzafiato. Dopo mesi di rumors, la grandiosa sorpresa è pronta a conquistare i cuori di collezionisti e fan. La magia sta per iniziare: preparati a ricreare le tue scene preferite e vivere nuove avventure!

annuncio della collaborazione tra lego e one piece: dettagli e anticipazioni. Una delle collaborazioni più attese dell'anno è stata ufficialmente annunciata, suscitando grande entusiasmo tra gli appassionati di entrambe le franchise. La sinergia tra LEGO e One Piece promette di portare sul mercato set esclusivi e altamente dettagliati, destinati a diventare un punto di riferimento per collezionisti e fan. Dopo mesi di rumors e anticipazioni, la line-up completa dei nuovi prodotti è stata svelata, offrendo uno sguardo alle creazioni che saranno disponibili in preorder entro la fine dell'anno. le origini dell'annuncio e il teaser iniziale.

