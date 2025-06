leggi di graz e pensi a thomas bernhard

Leggere delle tragiche vicende di Graz mi ha fatto riflettere su Thomas Bernhard, autore che amo profondamente. La sua Autobiografia, ripubblicata da Adelphi, offre uno sguardo intenso e crudo sulla sua vita, illuminando le ombre di un passato difficile. Bernhard, cresciuto in un collegio ostile, ci invita a esplorare i confini tra sofferenza e creatività . La sua storia ci ricorda quanto il passato possa influenzare le azioni del presente, invitandoci a cercare sempre la comprensione oltre la superficie.

Quando ho letto del giovane di Graz che ha ucciso alunni e insegnanti nella sua ex scuola prima di suicidarsi, ho pensato a Thomas Bernhard e ho letto da cima a fondo la sua Autobiografia, uscita nel 1975 e da poco ripubblicata da Adelphi in volume unico (574 pp., € 16 euro). Vero è che Bernhard aveva frequentato un cupo e ostile collegio a Salisburgo, che dista tre ore dalla sede della strage; vero che mai avrebbe scritto alla mamma di prendersi cura del gatto, essendo impegnato con la propria per lo più in conversazioni in cui lei gli rinfacciava di averle rovinato la vita nascendo. Alcuni punti di contatto sono però evidenti: l’attentatore di Graz era stato reiteratamente bullizzato, come Bernhard racconta di avere subìto continue umiliazioni dai compagni per la sua enuresi o per la costituzione deboluccia, che gli impediva di spintonarli per arrivare ai lavandini e compiere abluzioni decenti; come l’attentatore di Graz (il cui pluriomicidio sembra architettato come raccapricciante coreografia della propria uccisione), Bernhard appare ossessionato dal suicidio, tanto da presentare in esergo uno stralcio del Salzburger Nachrichten che quasi si vanta del primato di auto-ammazzamenti detenuto dalla città . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it