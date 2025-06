Lecco ladro seriale patteggia quattro anni

Un’ombra si allunga su Lecco e dintorni: Michael Giannone, il ladro seriale responsabile di una serie di furti tra Olginate e Garlate, ha scelto il patteggiamento per una condanna a quattro anni di reclusione. La giustizia fa il suo corso mentre si cerca di mettere fine a una raffica di crimini che ha scosso la tranquillità della comunità. La lotta contro la delinquenza continua, ma cosa ci riserva il futuro?

Ladro seriale patteggia 4 anni di reclusione. Per la raffica di furti in abitazione commessi a Olginate a Garlate tra ottobre e novembre 2024, Michael Giannone, 32 anni, domiciliato a Mozzate, in carcere a Lodi per altri reati, ha patteggiato la pena davanti al Gup Salvatore Catalano, mentre Roberto Giannone, 53 anni, residente a Olginate, è stato condannato un anno e 2 mesi con rito abbreviato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, ladro seriale patteggia quattro anni

