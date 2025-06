Lecce uccide la madre a colpi di accetta e scappa | fermato 21enne

Una tragedia sconvolge Racale, in provincia di Lecce, dove un giovane di 21 anni ha ucciso la madre, Teresa Sommario, con un’accetta. Il dramma si è consumato all’interno dell’abitazione, ma il suo folle gesto non è sfuggito ai passanti, che hanno segnalato il sospetto alle autorità. La maxi tragedia mette in luce il fragile equilibrio tra psiche e violenza familiare. È un episodio che scuote profondamente la comunità e le sue istituzioni.

(Adnkronos) – Una donna di 53 anni, Teresa Sommario, è stata uccisa in casa a Racale, in provincia di Lecce, dal figlio che l'ha colpita con una accetta. Il giovane, 21enne, è stato bloccato per strada dai Carabinieri e portato in caserma per l'interrogatorio. Un passante ha segnalato la sua presenza ai militari. La vittima . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Donna uccisa con un'accetta in casa a Racale (Lecce): fermato il figlio dai carabinieri - Una tragedia scuote Racale, Lecce: una donna di 53 anni, Teresa Sommario, è stata brutalmente uccisa in casa dal proprio figlio, Filippo Manni, 21 anni, che l'ha colpita alla testa con un'accetta.

