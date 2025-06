Lecce 21enne uccide la madre con un' accetta

Una tragedia sconvolge la provincia di Lecce: un giovane di 21 anni uccide la propria madre con un’accetta, lasciando la comunità sgomenta. Filippo Manni, studente di economia, ha raccontato di aver perso il controllo dopo un rimprovero materno. La drammatica vicenda solleva domande profonde sul fragile equilibrio mentale e sulla violenza domestica. A dare inizio a questa terribile storia è stata una lite familiare che ha cambiato per sempre le loro vite.

Viveva con due dei suoi figli Teresa Sommario, la madre 53enne di Racale in provincia di Lecce, uccisa dal maggiore Filippo Manni con una accetta da boy scout. Quest'ultimo, 21enne studente di economia, ha raccontato ai carabinieri di aver perso la ragione dopo che la vittima lo aveva rimproverato per essere rincasato senza salutare. Manni è stato fermato poco dopo il fatto mentre vagava a torso nudo in paese in stato confusionale. A dare l'allarme uno dei suoi fratelli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it