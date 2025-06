Lebron in lacrime torna sulla rottura con Galan | Per un attimo mi disse che eravamo amici

Il mondo del padel è scosso da una rivelazione emozionante: LeBron, in un momento di sincera vulnerabilità, torna a parlare della rottura con Galan, ricordando i tempi in cui erano amici e dominavano il circuito mondiale. Dopo anni di successi e tensioni, Juan Lebron decide di condividere la sua verità, offrendo uno sguardo intimo e crudo su un capitolo difficile della sua carriera. Continua a leggere per scoprire cosa si nasconde dietro questa storia di passione, rivalità e amicizia.

Lebron e Galan hanno dominato il padel mondiale per tre anni, poi hanno litigato e si sono separati. Juan Lebron ha voluto raccontare la sua verità e lo ha fatto in modo esplicito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

