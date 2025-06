League of Legends | Yunara la nuova ADC spirituale debutta nella patch 25.14

Riot Games apre un nuovo capitolo con Yunara, la guerriera spirituale che rivoluziona il ruolo di ADC in League of Legends. Debuttando nella patch 25.14, questa campionessa ispirata alla tradizione ioniana promette di portare un’energia fresca e potente nelle partite. Con il suo stile aggressivo e il design affascinante, Yunara si prepara a dominare i campi di battaglia, lasciando il segno come una vera forza della natura. È arrivato il momento di scoprire cosa può fare!

Riot Games presenta Yunara, la nuova campionessa di League of Legends, disponibile da oggi con la patch 25.14. Con un design ispirato alla tradizione ioniana e un kit pensato per gli amanti degli ADC aggressivi, Yunara unisce potere mistico e agilità per dominare il campo di battaglia. Un’antica guerriera tornata alla vita. Durante la Guerra dei Darkin, Yunara – conosciuta come il Pugno dell’Ombra dell’Ordine Kinkou – si sacrificò per sigillare un’arma maledetta nel reame degli spiriti. Rimasta imprigionata per secoli, è tornata nel mondo mortale solo grazie alla Fioritura Selvaggia, portando con sé tecniche e conoscenze perdute nel tempo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - League of Legends: Yunara, la nuova ADC spirituale, debutta nella patch 25.14

