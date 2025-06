Le tracce della prima prova | Pasolini Telmo Pievani un pezzo da 7 sui social un testo di Borsellino I figli del giudice | commossi

Oggi si apre ufficialmente il percorso della maturità per oltre 500 mila studenti italiani, con la prima prova di italiano che si annuncia ricca di sfide e riflessioni. Tra tracce iconiche come Pasolini, Telmo Pievani e Borsellino, i giovani sono chiamati a dimostrare non solo le competenze, ma anche il loro impegno civico e culturale. Un momento cruciale che segna il passo verso il futuro, fatto di sogni e responsabilità.

