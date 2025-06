Le torbiere ecosistemi fondamentali per salvare il pianeta

Le torbiere, tesori nascosti e preziosi ecosistemi, sono più che mai fondamentali per salvare il pianeta. Secondo il Rapporto 2023 dell’IPCC, la gravità della crisi climatica richiede azioni urgenti e concrete, alimentando una speranza che può nascere solo dalla consapevolezza e dall’impegno globale. La sfida è grande, ma il nostro futuro dipende dalla tutela di questi ambienti vitali. È ora di agire con determinazione e passione.

Gravità, urgenza, speranza. Sono le tre parole chiave che emergono dal Rapporto 2023 dell'IPCC, il gruppo di scienziati dell'ONU che periodicamente fanno il punto sui cambiamenti climatici. Essi hanno convenuto su un fatto: le misure finora adottate dai governi per limitare il riscaldamento globale a 1.5°C entro il 2030 sono insufficienti. In più di un secolo, sottolinea il report, la temperatura globale è già aumentata di 1.1°C rispetto ai valori preindustriali (1880) e si dovrebbero dimezzare le emissioni inquinanti per raggiungere l'obbiettivo di 1.5°C previsto dagli accordi di Parigi. Senza una svolta immediata delle politiche sul clima le temperature potrebbero raggiungere i 3.

