Le strane scuse del capitano degli Urawa Reds dopo la scena più imbarazzante del Mondiale per Club

Il mondo del calcio è spesso teatro di momenti imprevedibili, ma quando un capitano ignora il saluto agli avversari, le polemiche esplodono. È il caso di Marius Hoibraten degli Urawa Reds, protagonista di una scena imbarazzante durante il match contro River Plate al Mondiale per Club. Dopo aver ignorato gli avversari, il capitano si è scusato pubblicamente, parlando di “confusione” e “malinteso”. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa vicenda sorprendente.

Marius Hoibraten ha ignorato il saluto agli avversari prima di River Plate-Urawa Reds al Mondiale per Club: il capitano si è poi scusato pubblicamente parlando di “confusione” e “malinteso”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

