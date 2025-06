Le star senza diploma | da Johnny Depp a Tom Cruise chi non è arrivato alla maturità

Mentre oltre 500.000 studenti italiani affrontano oggi la prima prova della maturità 2025, sorprende scoprire che alcune star di Hollywood come Johnny Depp e Tom Cruise non hanno mai conseguito il diploma. Un percorso diverso, fatto di talento e determinazione, che ha dimostrato come il successo non dipenda sempre da un titolo scolastico. Scopriamo insieme chi sono queste celebrità senza maturità e cosa le ha rese grandi nel mondo del cinema.

Mentre oltre 500mila ragazzi hanno affrontato oggi la prima prova della maturità 2025, molte star hollywoodiane non si sono mai diplomate.

In questa notizia si parla di: maturità - star - diploma - johnny

