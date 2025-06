Le società pubbliche tavola rotonda alla Camera di Commercio

Comunità di Caserta, un’occasione imperdibile per approfondire le sfide e le opportunità che legano pubblico e privato. La tavola rotonda offrirà spunti innovativi su affidamento dei servizi, tutela della competitività e strategie di prevenzione delle crisi aziendali. Un dialogo aperto e costruttivo che promette di rafforzare il tessuto economico locale e stimolare nuove collaborazioni. Non mancate all’appuntamento che può fare la differenza per il futuro delle imprese.

Sarà un dialogo incentrato su forme di partecipazione fra pubblico e privato, sull’affidamento dei servizi e sulla tutela della competitività, ma anche sulla prevenzione e gestione della crisi delle imprese. Si tratta dell’incontro organizzato, nella sede di via Roma a Caserta, dalla Camera di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Le società pubbliche, tavola rotonda alla Camera di Commercio

In questa notizia si parla di: camera - società - pubbliche - tavola

Vivere 100 anni? Ma in quali condizioni? E quale impatto sulla società, sui modelli di assistenza, sui sistemi previdenziali? Un simposio in cui esperti di #medicina, #psicologia, #filosofia rifletteranno su dignità e identità, per costruire una visione completa dell’ Vai su Facebook

Le società pubbliche, tavola rotonda alla Camera di Commercio.