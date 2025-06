Le Scarpette Rosa di Wilma Fossati Il grande balletto in scena ad Arcore

Il loro nome, da oltre mezzo secolo, significa danza di alto livello. Per chi ama il balletto classico e moderno sono istituzione, guidate fin dalle origini da una ballerina, insegnante e coreografa che ha calcato palchi prestigiosi come l’Arena di Verona e il teatro Donizetti di Bergamo, approdando anche in tv al fianco di Loretta Goggi e Heather Parisi nella trasmissione Rai “Fantastico”. Sono le Scarpette Rosa di Wilma Fossati, che oggi daranno l’ennesima dimostrazione della loro classe ed eleganza con lo spettacolo che porteranno in scena alle 20.45 al Teatro Nuovo di Arcore sotto il titolo “ Le custodi del Tempo ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le Scarpette Rosa di Wilma Fossati. Il grande balletto in scena ad Arcore

