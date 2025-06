Le richieste di denaro gli scatti d’ira gli insulti | Riccardo Bossi condannato a 16 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre

Riccardo Bossi, figlio del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato condannato a 16 mesi per maltrattamenti sulla madre, un episodio che ha scosso l’opinione pubblica e riaperto il dibattito sui limiti del rispetto familiare. Mentre l’avvocato annuncia ricorso in Appello, emerge una vicenda intricata che mette in luce le tensioni tra beni pubblici e privati. Ma di cosa è realmente accusato…

Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato condannato in primo grado dal tribunale di Varese a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. I fatti risalgono al 2016 quando Bossi Jr sarebbe arrivato a mettere le mani addosso alla madre. L’avvocato Federico Magnante, difensore di Bossi Jr, che non è peraltro mai comparso in aula, ha già annunciato il ricorso in Appello. Di cosa è accusato Riccardo Bossi. La madre ha denunciato Riccardo Bossi per maltrattamenti e minacce salvo poi rimettere la querela e rassicurare il giudice in aula che i rapporti con il figlio erano tornati sereni con ogni possibile frattura famigliare ricomposta. 🔗 Leggi su Open.online

