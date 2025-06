Le previsioni meteo di oggi 18 giugno ad Avellino

Scopri le previsioni meteo di oggi ad Avellino, dove il cielo si presenta molto nuvoloso con deboli piogge e temporali pomeridiani. Con 14mm di precipitazioni previste e temperature tra 19°C e 26°C, preparati a vivere una giornata dinamica. Lo zero termico si attesterà a 3429 metri, offrendo un quadro chiaro del clima odierno. Ecco cosa aspettarsi per pianificare al meglio le tue attività !

A Avellino oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 14mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3429m. I. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Le previsioni meteo di oggi 18 giugno ad Avellino

In questa notizia si parla di: avellino - previsioni - meteo - giugno

