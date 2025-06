Le performance del Centro Neurolesi al vaglio della Corte dei Conti | preoccupazione per ii tempi di attesa

Le performance del Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina sono al centro dell'attenzione della Corte dei Conti, che analizza i bilanci dal 2020 al 2022. La preoccupazione principale riguarda i tempi di attesa, un aspetto cruciale per la qualità delle cure. La valutazione dei giudici contabili mette in luce aspetti fondamentali per migliorare l’efficienza e l’efficacia del centro, sottolineando quanto sia essenziale intervenire per garantire servizi tempestivi ed efficienti ai pazienti.

Le performance del Centro Neurolesi Bonino Pulejo Irccs di Messina al vaglio dei giudici contabili della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, sulla base dei questionari relativi ai bilanci di esercizio per gli anni 2020, 2021 e 2022.

