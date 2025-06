Le nuove sanzioni alla Russia | l’Europa taglia i ponti su economia ed energia

Le nuove sanzioni alla Russia segnano un deciso passo dell’Europa nella sua strategia di isolamento economico ed energetico. Con il diciottesimo pacchetto annunciato da Ursula von der Leyen e Kaja Kallas, l’Unione Europea mira a tagliare definitivamente i ponti con Mosca, eliminando gli scambi di gas naturale e petrolio. Questa forte presa di posizione si inserisce in un quadro più ampio, in cui Bruxelles e Londra rafforzano la loro alleanza per mettere sotto pressione il governo russo.

Tagliare i ponti in campo economico e risolvere definitivamente la questione dei legami energetici bilaterali eliminando gli scambi nel campo del gas naturale e del petrolio: il diciottesimo pacchetto di sanzioni europee alla Russia annunciate da Ursula von der Leyen e Kaja Kallas la settimana scorsa, la rinnovata spinta anti-Mosca del governo britannico di Keir Starmer e la sintonia tra Bruxelles e Londra nell'aumentare la pressione sul governo di Vladimir Putin hanno creato una convergenza sul piano operativo. Il "G5" europeo, costituito da Francia, Germania, Italia, Regno Unito e istituzioni comunitarie e allargato al Canada di Mark Carney ha strutturato una linea indipendente dagli Usa di Donald Trump al recente summit dell'Occidente in Alberta.

