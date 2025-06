Le nocciole della Tuscia hanno conquistato definitivamente Parigi

mix di tradizione e innovazione, che ha saputo conquistare i palati parigini. Le nocciole della Tuscia, simbolo di qualità e genuinità, sono state celebrate come vere e proprie ambasciatrici del made in Italy all’estero. Una vetrina significativa per valorizzare le eccellenze del Lazio e rafforzare il legame tra le terre italiane e il cuore di Parigi, lasciando un’impronta indelebile nel panorama gastronomico internazionale.

I prodotti agroalimentari del Lazio protagoniste a Parigi in occasione della Festa della Repubblica organizzata dalla Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali. A fare da ambasciatrici dell'eccellenza italiana sono state le aziende di Coldiretti Lazio, con un.

Le nocciole della Tuscia hanno conquistato definitivamente Parigi.

