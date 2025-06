Le New Balance ABZORB 2000 riportano alla luce un gioiello d’archivio con un design all’avanguardia.

Le New Balance ABZORB 2000 tornano in scena, rivisitate con un design all’avanguardia che unisce passato e futuro. Questa scarpa iconica, originariamente creata nei primi anni 2000, viene ora aggiornata con dettagli moderni per conquistare le strade del 2025. La nuova versione combina eleganza e tecnologia, grazie a una palette di colori che esalta sobrietà e stile. Un vero e proprio gioiello di archiviazioni e innovazione, pronto a diventare protagonista del vostro look autunnale.

Anche se il nome può far pensare a una capsula spaziale, le New Balance ABZORB 2000 non sono un'invenzione recente. Sono un reliquia tecnologica recuperata dai primi anni del nuovo millennio e aggiornata con precisione chirurgica per le strade del 2025. Questo autunno, il marchio di Boston lancia una nuova versione di questo modello con una combinazione di colori tanto sobria quanto affilata: argento metallico e nero profondo, il binomio perfetto per chi cerca funzionalità con stile e un tocco di aggressività controllata. Le ABZORB 2000 non hanno mai goduto della fama delle New Balance 990, né dell'aura fashion delle New Balance 550, ma sono sempre rimaste lì, ai margini del catalogo del brand, come una rarità tecnica e di culto.