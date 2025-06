Le Mtb ritrovate dai poliziotti nei boschi Si cercano i proprietari di tre biciclette rubate

Nel cuore dei boschi sopra Talamona, le autorità hanno rinvenuto sei biciclette, tra cui tre già restituite ai legittimi proprietari. La Squadra Mobile continua la sua indagine per ritrovare i proprietari delle restanti due MTB e dell'e-bike Eskute, scomparse tra i beni sottratti. Se hai subito un furto di una bici simile, non esitare a contattare il centralino della polizia: potrebbe essere la tua, e questa è la tua occasione per riaverla.

Sono già state restituite ai proprietari cui erano state rubate tre delle sei biciclette rivenute nei boschi sopra Talamona una decina di giorni fa nel corso dell’operazione della Squadra Mobile che ha portato all’arresto in flagranza di un giovane pusher. Ancora in cerca di proprietari invece una e-bike (marca Eskute ) e due mtb. Chi avesse subito il furto di una bicicletta che corrisponda a queste tipologie può contattare il centralino della Questura per avere maggiori informazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le Mtb ritrovate dai poliziotti nei boschi. Si cercano i proprietari di tre biciclette rubate

In questa notizia si parla di: proprietari - boschi - biciclette - rubate

Restituite ai legittimi proprietari tre delle sei biciclette recuperate dalla polizia nei boschi dello spaccio - restituite ai legittimi proprietari tre delle sei biciclette recuperate dalla polizia nei boschi dello spaccio.

Sono state riconsegnate in questi giorni tre delle sei biciclette ritrovate dalla Squadra Mobile di Sondrio nei boschi sopra Talamona, durante un’operazione antidroga. La Questura invita ora i cittadini che hanno subito furti simili a visionare le biciclette ancora i Vai su Facebook

Tre delle biciclette rubate, nascoste nel bosco dai pusher, sono state restituite ai proprietari; Restituite ai legittimi proprietari tre delle sei biciclette recuperate dalla polizia nei boschi dello spaccio; Sondrio, restituite tre biciclette rubate: due fat bike e una mountain bike tornano ai legittimi proprietari.

Le Mtb ritrovate dai poliziotti nei boschi. Si cercano i proprietari di tre biciclette rubate - Sono già state restituite ai proprietari cui erano state rubate tre delle sei biciclette rivenute nei boschi sopra Talamona ... msn.com scrive

Sondrio, recuperate e riconsegnate ai proprietari sei biciclette di valore rubate - Gli agenti della Squadra volante della Questura di Sondrio hanno rinvenuto sei biciclette rubate ... Scrive ilgiorno.it