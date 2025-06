Le malefatte dell' imperialismo umanitario di USraele | lunga vita all' Iran alla Cina e alla Russia che resistono!

In un contesto globale sempre più complesso, emergono le verità scomode dietro l'imperialismo umanitario di Israele e le sfide di Iran, Cina e Russia, che resistono con determinazione. La narrativa dominante nasconde spesso interessi nascosti e azioni discutibili. Ora, anche Donald Trump si fa sentire, dando voce a posizioni forti e controversie. Ma cosa succederà quando la dialettica internazionale si scontrerà con le reali dinamiche di potere?

Quel che sta accadendo è gravissimo e non corrisponde alla narrazione dominante. Adesso si fa sentire anche la voce padronale di Donald Trump, il codino biondo che fa impazzire il mondo, nonché l'attuale presidente della civiltà dell'hamburger. Trump ha dichiarato infatti che l'Iran deve arre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Le malefatte dell'imperialismo umanitario di USraele: lunga vita all'Iran, alla Cina e alla Russia che resistono!

In questa notizia si parla di: iran - malefatte - imperialismo - umanitario

La fine dell'"imperialismo straccione". Russia e Iran, batosta per le autocrazie - Due conflitti, dunque, che Russia e Iran hanno avviato illudendosi di aprire un ciclo storico di vittorie, e che invece sta chiudendo almeno in Medioriente - Riporta ilgiornale.it

Iran, operatore umanitario belga condannato a 28 anni: ma la famiglia non sa perché. Pena di morte sospesa per 23enne - Né tanto meno quali sono i capi d’accusa per i quali l’operatore umanitario belga Olivier Vandecasteele, 41 anni, è stato condannato a 28 anni di carcere in Iran. ilfattoquotidiano.it scrive