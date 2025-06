Le letture per bambini all’aria aperta | un' emozione contagiosa

Immergersi nelle storie sotto il cielo azzurro: questa è l’emozione contagiosa di “Letture al Parco”, l’iniziativa estiva che anima i parchi di Saonara con magia e divertimento. Curata dalla biblioteca Marco Polo, offre ai bambini un’esperienza unica, tra risate, avventure e nuovi amici. Tre sabati pieni di emozioni attendono i piccoli lettori, pronti a scoprire che le parole possono davvero prendere vita…

“Letture al Parco”: le storie prendono vita nei parchi del Comune di Saonara. Sta riscuotendo partecipato interesse l’iniziativa estiva “Letture al Parco”, curata dalla biblioteca Marco Polo di Saonara, che porta le letture per bambini all’aria aperta, nei parchi del territorio. Tre sabati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Le letture per bambini all’aria aperta: un'emozione contagiosa

In questa notizia si parla di: letture - bambini - aria - aperta

Letture per bambini e bambine al Parco dei Frassini - Sabato 17 maggio, il Parco dei Frassini si trasformerà in un magico spazio di storie! ARC.A.DIA invita bambini e bambine a divertirsi con letture incantevoli, tra scoiattoli dispettosi, una bambina creativa e un misterioso signore in cappotto verde.

Torna con un nuovo appuntamento “Nati per Leggere” insieme a "Nati per la Musica"! Una mattinata di musica e letture all’aria aperta, pensata per i più piccoli e per chi vuole condividere storie sotto il cielo d’estate! ? Sabato 21 giugno 2025 Parco F Vai su Facebook

Le letture per bambini all’aria aperta: un'emozione contagiosa; Letture all'aria aperta: un ultimo appuntamento per i piccoli nel 'Giardino Incantato'; Mentana – Tornano le letture all’aperto per i più piccoli con “C’era una volta… in piazza” -.

Caltanissetta. Letture di Primavera all’aria aperta! Nati per Leggere alla villa comunale Amedeo per la 2^ edizione della Festa della Primavera - delle letture ad alta voce per bambine e bambini da 0 a 6 anni insieme alle loro famiglie, dal titolo “Letture di Primavera all’aria aperta! Segnala ilfattonisseno.it

Torna ‘Leggere San Salvi Junior’, letture all’aria aperta per bambini e le famiglie - Secondo appuntamento, mercoledì 17 maggio, alle ore 17, con “Leggere San Salvi Junior”, incontri con letture e giochi all’aria aperta nel giardino del Parco di San Salvi, destinati ai bambini dai 3 ai ... 055firenze.it scrive